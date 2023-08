Terni, rissa sfiorata in Comune. Il sindaco Bandecchi minaccia consigliere FdI: «Le volano via tutti i denti dalla bocca»

di Redazione web

C'è mancato veramente poco che dal consiglio in comune a Terni, si passasse ad una rissa, con tanto di frase alla Rocky. «Le porto via tutti i denti dalla bocca...» detta da Stefano Bandecchi, sindaco della città umbra a Marco Cecconi, consigliere d'opposizione in quota Fratelli d'Italia. Il video che sta girando in queste ore è eloquente del clima rovente in aula, e non per le temperature, ma per la tensione tra i due esponenti politici.

Pensioni, a che età si potrà lasciare il lavoro nel 2024? Le ipotesi della manovra

Botta e risposta

I due si alzano in piedi, ed uno punta il dito contro l'altro, ancora a distanza. Il tema che fa scaldare gli animi sono i conti comunali. Bandecchi si irrita con l'ex candidato sindaco Orlando Masselli su una questione di bilancio, quando il consigliere Marco Cecconi si è alzato in piedi in difesa del collega.

Tra i due è botta e risposta, ma il sindaco ripete più volte di «vergognarsi nel dire che oggi servono i soldi», ricordandogli che era stato l’ultimo assessore al Bilancio prima dell’era Bandecchi.

L'ira di Bandecchi

Bandecchi, al culmine della tensione, abbandona la sua poltrona e si dirige verso il consigliere che lo aspetta in piedi, ma a frenare l'ira del sindaco ci pensa un agente di polizia, insieme al consigliere comunale Pd Francesco Filipponi ed al vicesindaco Riccardo Corridore, poi si aggiunge un altro agente mentre Bandecchi, furibondo, è difficile da contenere. Alla fine viene portato fuori dall'aula e la seduta è interrotta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA