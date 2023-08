Pensioni, a che età si potrà lasciare il lavoro nel 2024? Le ipotesi della manovra

Con il ritorno a Palazzo Chigi, tra i compiti più gravosi che spetteranno al governo Meloni c'è la riforma delle pensioni, con un totale di risorse che non dovrebbero superare gli 1,5 miliardi di euro, scrive il Corriere della Sera. L'attesa per il 2024, dunque, è più che altro una conferma di quanto esiste già a livello previdenziale, con qualche modifica e un potenziamento di quanto già in vigore: Quota 103 e Ape sociale con l'obiettivo di rilanciare ed attuare una vera riforma negli anni futuri.

