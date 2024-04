Pensioni anticipata, quota 96,7: cos'è, quando e chi può fare domanda. Quali sono i lavori usuranti

Pensioni. Per fare domanda per l'uscita dal lavoro con quota 96,7 c'è ancora un mese di tempo. Si chiude infatti il 1° maggio la finestra per richiedere l'accesso alla pensione anticipata a 61 anni e 7 mesi e 35 di contributi – appunto la cosiddetta Quota 96,7 – nel corso del 2025.

Quota 96,7 riguarda i lavoratori usuranti e notturni. L'Inps, con il messaggio numero 812 del 23 febbraio scorso (vedi Pdf sotto) ha confermato per il 1° maggio 2024 la scadenza per l’invio delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti e notturni, ma questo solo per chi matura nel corso del 2025 il diritto alla pensione agevolata.

La misura vale per gli addetti che svolgono lavori faticosi e pesanti e che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno.