Roma, cadavere in un carrello della spesa a Tor Sapienza, è di un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco

Roma choc: cadavere in un carrello della spesa a Tor Sapienza, è di un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco. La tragica scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi.

Cosa è successo

Il cadavere di un uomo di colore, forse un migrante ucciso a colpi d'arma da fuoco, è stato trovato intorno alle 13.30 in via Raffaele Costi in zona Tor Sapienza a Roma, da una volante che faceva rientro in commissariato. Sul caso indaga la Polizia. L'uomo non è ancora stato identificato, ma dalle prime informazioni sembra sia un inquilino della palazzina occupata.

Ucciso a colpi d'arma da fuoco

Quanto avvenuto oggi a Roma, ricorda il tragico ritrovamento di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa e messa anche lei in un carrello, due mesi fa a Primavalle, sempre nella Capitale. È il pomeriggio del 28 giugno quando, in via Stefano Borgia, il corpo senza vita di una ragazza viene scoperto all'interno di un carrello della spesa accanto ai cassonetti. La macabra scoperta viene fatta dopo la chiamata alle forze dell'ordine di un passante che aveva raccontato di aver visto un ragazzo trascinare un carrello dal quale gocciolava sangue. Dalle indagini emerge che la ragazza è stata colpita da diverse coltellate e per l'omicidio viene arrestato un 17enne cingalese che conosceva la vittima.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 16:16

