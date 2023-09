Silvina Luna, morta l'ex fidanzata di Osvaldo dopo un intervento di chirurgia estetica: partecipò al Grande Fratello

di Redazione web

Un intervento di chirurgia estetica finito in tragedia. Silvina Luna, 43 anni, attrice e modella argentina, è morta in seguito alle complicazioni derivate dall'operazione mal eseguita. La causa del decesso è stata un'insufficienza renale acuta, provocata dalla negligenza di un chirurgo estetico che le aveva fatto un’operazione nel 2011. Luna è stata anche fidanzata con l’ex calciatore argentino, naturalizzato italiano Pablo Osvaldo, che ha trascorsi nella Roma, Inter e nella nazionale.

Morta dopo il morso del cane, colpita da una rara infezione: i batteri hanno contagiato reni, fegato e sangue

Trapianto di rene

Fu l'attrice, che era in attesa di un trapianto di rene, a raccontare in un’intervista ad América TV i grandi problemi di salute derivati da quell'intervento eseguito 12 anni fa; in questi giorni Silvina Luna stava aspettando il trapianto, ma ha contratto un batterio che ha provocato una grave infezione, che l'ha costretta in ospedale per due mesi e mezzo, fino alla morte avvenuta oggi.

Condizione complessa

Negli ultimi mesi, infatti, è stata ricoverata più volte e ha ricevuto dialisi almeno tre volte a settimana, in attesa del rene.

Chirurgo pluri-denunciato

Oltre alla vittima Silvina Luna, hanno denunciato il chirurgo anche le attrici e conduttrici televisive Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis e Pamela Sosa. Tutte e 4 le donne hanno affermato che il chirurgo ha iniettato loro microsfere di polimetilmetacrilato, in punti del corpo dove ne è vietato l'uso, usando anche quantità superiori a quelle consigliate.

Chi era Silvina Luna?

Silvina Luna, che ha raggiunto la fama partecipando al Grande Fratello argentino nel 2001, ha avuto una lunga carriera in televisione, dove è stata conduttrice di diversi programmi ed in teatro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA