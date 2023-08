Morta insieme al suo cagnolino, donna ritrovata cadavere nel suo appartamento: nessuno ne aveva notizie da giorni

di Redazione web

Prima a Torino, poi a Foggia. Un altro cadavere di donna, rinvenuto in casa, a giorni dal decesso. E' il dramma della solitudine d'estate, quando chi vive da solo in casa, senza familiari nelle vicinanze o con parenti lontani, muore senza che nessuno se ne accorga.

Non usciva di casa da Ferragosto, i vicini chiamano i soccorsi e scoprono una donna morta

Giallo sulla morte

A Foggia, una donna di mezza età, 50 anni, è stata ritrovata senza vita all'interno della sua casa, al rione Candelaro di Foggia. Della donna, infatti, non si avevano notizie da giorni, ed i vicini, preoccupati dal forte odore che proveniva dalla sua abitazione, hanno chiamato i soccorsi al 112.

Insieme al cagnolino

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare la porta di casa per entrare e trovare il cadavere della 50enne che giaceva a terra nel bagno, insieme al suo cagnolino.

Disposta autopsia

Secondo il medico legale, infatti, la donna sarebbe morta per cause naturali, ma circa venti giorni fa, nella prima metà di agosto. Comunque la procura ha aperto un'inchiesta, per richiedere l’autopsia ed accertare le cause del decesso. La casa versava in pessime condizioni igieniche, con sporcizia in ogni stanza edescrementi di animali.

