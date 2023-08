Donna paralizzata torna a parlare attraverso un avatar digitale: «Riproduce la sua voce e le espressioni del volto»

di Redazione web

Meraviglie della tecnologia. Una donna rimasta paralizzata a causa di un ictus è potuta tornare ad usare le parole attraverso un avatar digitale, che riproduce la sua voce e perfino le espressioni del suo volto. Un prodigio reso possibile da una nuova interfaccia cervello-computer, che per la prima volta riesce a tradurre i segnali dell'attività cerebrale in parole ed espressioni per consentire una comunicazione più rapida e naturale.

Ricerca in California

I risultati della sperimentazione sono pubblicati su Nature dai ricercatori dell'Università della California a San Francisco e Berkeley. Il team, guidato dal neurochirurgo Edward Chang, ha applicato sul cervello della donna una sottilissima pellicola rettangolare contenente 253 elettrodi: il dispositivo, posto sopra un'area cruciale per la comunicazione, rileva i segnali cerebrali che a causa dell'ictus non riescono più a essere inviati all'apparato fonatorio (lingua, bocca, laringe) e ai muscoli facciali.

Intelligenza artificiale

I segnali vengono quindi mandati a un sistema di intelligenza artificiale che è stato addestrato a riconoscere le onde cerebrali della donna che corrispondono ai diversi suoni, i fonemi, che compongono le parole.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA