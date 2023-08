Si traveste da medico e ruba medicinali salvavita e anti tumorali in ospedale: bottino da 44 mila euro

di Redazione web

Si traveste da medico dopo avere rubato un camice da dottore all'interno del presidio sanitario per potersi muovere passando inosservato e rubare farmaci costosi del valore di 44mila euro. Nel pomeriggio di ieri la squadra mobile ha arrestato un 39enne per furto aggravato verificatosi a Sondrio, lo scorso 4 agosto, presso il presidio ospedaliero. L'arresto è stato effettuato in esecuzione di una misura cautelare in carcere disposta dal Gip del tribunale, a seguito della richiesta della Procura di Sondrio.

Nella tarda serata del 4 agosto, l'indagato, dopo avere forzato gli armadietti presenti presso i poliambulatori, si impossessava di un camice di colore blu da medico e dopo averlo indossato si aggirava per l'ospedale, con l'intento di passare inosservato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA