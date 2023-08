Cane cade nel fiume, due donne si tuffano per soccorrerlo ma non riemergono: corsa contro il tempo per salvarle

di Redazione Web

Si sono tuffate, senza pensarci un attimo, nell'acqua gelida per cercare di salvare il cane, caduto nel fiume, ma una volta entrate non sono più riemerse. Si teme il peggio per due donne che erano impegnate in un'escursione in Alta montagna in territorio di Lanzada, in provincia di Sondrio. I soccorsi sono al lavoro per evitare il peggio.

Si tuffano nel fiume per salvare il cane

Sul posto diverse squadre di soccorritori del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio con i vigili del fuoco e i volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna.

Le due donne, al momento, non si trovano e più passa il tempo più si teme la tragedia, ossia che siano annegate, travolte dalle correnti dell'acqua proveniente da un vicino ghiacciaio, il Fellaria.

Il tuffo in acqua da un ponticello

Le due donne sono scomparse nelle acque di un torrentello che scorre alla base del ghiacciaio Fellaria, in alta Valmalenco.

