Bambino morto alle terme, quattro indagati per omicidio colposo. Lunedì l'autopsia sul corpo di Stephan

Dopo l'apertura del fascicolo per omicidio colposo da parte della procura di Tivoli, potrebbero arrivare presto anche i primi indagati per la morte del piccolo Stephan. Sarebbero quattro, persone che a vario titolo, operano nella struttura termale, riporta Il Messaggero. Il bambino russo di 8 anni, è annegato alle terme di Cretone, risucchiato dallo scarico di una delle piscine, mentre il papà provava a salvarlo tirandolo per le braccia. Il dramma si è consumato in pochi attimi il 17 agosto scorso.

Lunedì l'autopsia

Intanto per lunedì è stata fissata l'autopsia sul corpo del bimbo affidata dai pm all'istituto di medicina legale del policlinico Umberto I di Roma.

