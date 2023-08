Si tuffa nel fiume Sarca a Ferragosto, 24enne non riemerge più: ricerche in corso

di Redazione Web

Un ragazzo di 24 anni di Bovolone, in provincia di Verona, è scomparso a Ferragosto a Dro, in Trentino Alto Adige. Il giovane si è tuffato nel fiume Sarca e non è più riemerso.

Le ricerche sono andate avanti tutto il pomeriggio del 15 agosto per fermarsi solo a tarda sera. Una giornata di festa in compagnia di amici si è trasformata in un incubo del quale non si conosce ancora il finale.

<h2> Si tuffa e non riemerge più </h2>

I vigili del fuoco e i sub stanno cercando da ieri pomeriggio il giovane. Il 24enne era arrivato in Trentino con un gruppo di amici per passare il Ferragosto lontano dalla città. Insieme avevano deciso di sistemarsi in una spiaggia all'altezza della centrale Fies. E, adesso, è una corsa contro il tempo per evitare il peggio.

