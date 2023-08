Bambina di 11 anni dispersa nel lago: si è tuffata ma non è più riemersa. Ricerche in corso

di Redazione web

Si è tuffata sulla sponda lecchese del Lago di Como e non è più riemersa a galla. Una bambina senegalese di 11 anni è dispersa nel lago dalle ore 16 di oggi pomeriggio, quando, diramato l'allarme a Mondello del Lario, sono giunte le ambulanze e i mezzi nautici dei vigili del fuoco di Leggo e di Bellano. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti.

Col passare delle ore si riducono le speranze di ritrovare la ragazzina viva.

Tragedie di Ferragosto

Il bilancio delle vittime in questa giornata di Ferragosto non è molto positivo. A Cene, in provincia di Bergamo è morto annegato un 37enne dopo essersi tuffato nel fiume Serio. Al largo della costa laziale, nel pomeriggio, il cadavere di un uomo sulla quarantina è stato recuperato da una motovedetta della Guardia costiera al largo di Fregene.

Mentre una bambina che ha rischiato di annegare a Pavia è stata trasportata in ospedale per la rianimazione.

