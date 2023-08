Il dramma di Francesco, papà eroe: si tuffa in mare per salvare i figli ma muore annegato

di Redazione web

Si è tuffato in mare per salvare i figli che erano in difficoltà nell'acqua agitata, ma il suo sacrificio gli è costato la vita. Francesco Giordano, 49 anni, è morto annegato ieri sulla spiaggia libera di Lido Lago, a Battipaglia, in provincia di Salerno. Una morte da eroe dopo aver salvato la vita ai due figli di 12 e 19 anni.

Francesco papà eroe, muore per salvare i figli

C'era vento, il mare era alto e i due ragazzini si sono tuffati per rinfrescarsi: poco dopo sono andati entrambi in difficoltà, e papà Francesco non ha esitato a lanciarsi tra le onde per provare a recuperarli, insieme alla moglie, madre dei ragazzini. Sono momenti concitati, Francesco riesce a raggiungere i due figli ma annega lui stesso: i bagnini, richiamati dalle urla, riportano tutti a riva e cercano di rianimarlo ma non c'è niente da fare. 49 anni, residente a Lucca per lavoro, non ce l'ha fatta.

