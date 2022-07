Bimbo annega e muore a 2 anni a Santa Severa: indagati il bagnino e la babysitter

Sono due le persone indagate per la morte del piccolo Francesco, il bambino di due anni affogato ieri pomeriggio a Santa Severa sul litorale romano. Si tratta della babysitter che lo aveva in custodia e del bagnino in servizio al momento della tragedia.

Il bimbo era in spiaggia nello stabilimento Nuova Oasi, con la donna che si occupava di lui e della sorella di 4 anni. I genitori, entrambi di origine ciociara, ma da anni residenti a Roma, erano al lavoro in attesa della sera, quando la famiglia si sarebbe riunita. Alle 14:30 circa, la donna si è allontanata per recuperare un oggetto al bar e in quel frangente, Francesco di due anni e mezzo, si è incamminato verso il mare dove è morto affogato.

I carabinieri della compagnia di Civitavecchia che indagano sul caso, hanno inviato un'informativa alla procura di Civitavecchia che ha indagato per omicidio colposo la babysitter e il bagnino, ipotizzando per la donna la mancata custodia del bimbo, per il secondo, la negligenza. Si tratterebbe, però, di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista per domani pomeriggio al Verano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Luglio 2022, 19:51

