Si tuffa dalla barca e non riemerge dal lago di Bolsena, 20enne disperso a Capodimonte

Un ventenne che, stava navigando sul lago di Bolsena insieme ad alcuni amici a poca distanza dal porto di Capodimonte, non sarebbe più riemerso dopo essersi tuffato dall'imbarcazione. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15. A lanciare l'allarme gli amici del ragazzo. In campo i sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma e Viterbo per le ricerche.

Ventenne scomparso nel lago di Bolsena

Sul posto per le ricerche i sommozzatori eliotrasportati dei vigili del fuoco di Roma e un imbarcazione attrezzata per il salvataggio dei vigili del fuoco di Viterbo. Le ricerche del ragazzo scomparso sono andate avanti fino al tramonto e riprenderanno domani alle prime luci dell'alba. Intanto il Comune di Capodimonte ha sospeso lo spettacolo pirotecnico che era in programma ieri sera per i festeggiamenti di Ferragosto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 07:46

