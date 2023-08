Incidente in bici sul Lago di Garda, chi è la turista morta: Susannah, 27 anni, lavorava per il governo inglese

di Redazione web

Si chiamava Susannah Boddie la ragazza inglese di 27 anni morta cadendo in bicicletta sui monti di Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, sotto gli occhi del fidanzato. Susannah non era una semplice turista, ma una funzionaria del governo britannico, e della sua morte parlano oggi i principali media inglesi, tra cui Sky News e il Guardian.

Susannah Boddie, chi è la 27enne morta

L'incidente è avvenuto due giorni fa: la giovane era in sella a una mountain bike, indossando il casco, e stava percorrendo un tratto molto ripido quando ha perso l'equiibrio ed è caduta.

La giovane, si legge su Guardian e Sky News, stava compiendo una ripida discesa in mountain bike in una zona boscosa a Toscolano Maderno. Laureata in Statistica a Cambridge nel 2019, era subito entrata al servizio del Primo ministro britannico a Downing Street, dove dal dicembre scorso ricopriva la carica di Health Team Manager, capo dell'ufficio statistico sanitario.

