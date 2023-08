Incidente in galleria, camion investe bici: muore ciclista 64enne

Un uomo è rimasto ucciso investito da un camion, la tragedia sulla Statale 7, in provincia di Avellino, tra i comuni di Montemiletto e Avellino. Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un camion. Entrambi procedevano in direzione del capoluogo irpino.

Ancora da chiarire le cause dell'accaduto

Ancora da chiarire le cause di quanto accaduto. La vittima è un 64enne residente a Montefalcione. L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando all'interno della galleria si è verificata la tragedia. L'incidente è avvenuto nella Galleria «San Giovanni». Sul posto i carabinieri e il personale dell'Anas. Il traffico è bloccato, in attesa dell'arrivo del medico legale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Agosto 2023, 13:00

