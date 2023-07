Caduta in bici, morto a 16 anni: il mistero della dinamica

di Redazione web

Tragico incidente nel pomeriggio in via dell'Osservanza, sui colli di Bologna. Un ragazzo di 16 anni di origine egiziana è morto in un incidente, cadendo a terra mentre era in sella a una bicicletta.

Non è chiaro se abbia fatto tutto da solo o se un altro veicolo sia coinvolto nell'incidente. Gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso da parte della polizia locale. Il sedicenne era affidato a una comunità di accoglienza in città.

