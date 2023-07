Turista crolla a terra e muore mentre corre sul lungomare in Sardegna

di Redazione web

Un uomo di circa 50 anni, secondo quanto appreso un turista straniero, è morto ieri mattina a Budoni in Sardegna dopo essersi accasciato mentre faceva jogging. Il fatto è successo intorno alle 11.30 in via Ugo Foscolo nel centro costiero gallurese.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo mentre arrivava l'elisoccorso, purtroppo senza esito: l'uomo è morto tra le braccia dei soccorritori.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 15:46

