Precipita nel canalone e muore sulle Pale di San Martino: l'amico sotto choc

Un escursionista spagnolo di 44 anni è morto questa mattina sul gruppo delle Pale di San Martino. L'uomo si trovava in Val Canali, sul sentiero 711, in prossimità dell'incrocio con il sentiero delle Sedole, a una quota di circa 2.200 metri, quando è scivolato lungo un ripido canalone per circa una quarantina di metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 9.45 da parte del suo compagno di escursione che lo ha visto precipitare e rimanere immobile a terra.

L'elicottero di Trentino Emergenza ha fatto calare con il verricello il medico d'urgenza che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 16:19

