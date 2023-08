Incidente in bici, turista inglese di 27 anni cade nei boschi e muore: il fidanzato ricoverato in stato di choc

Una turista inglese di 27 anni è morta cadendo in bicicletta. È accaduto sui monti di Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del lago di Garda e la giovane era con il fidanzato.

La giovane era in sella a una mountain bike

La giovane era in sella a una mountain bike, indossando il casco, e stava percorrendo un tratto molto ripido quando ha perso l'equiibrio ed è caduta. Per il compagno, sotto choc, si è reso necessario il ricovero in ospedale. I due, ciclisti esperti, avavno completato il giro delle Dolomiti in sella e quella di oggi doveva essere l'ultima escursione prima del rientro nel Regno Unito. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale.

