Si tuffa nel fiume Sarca a Ferragosto: Massimo è morto a 25 anni, ritrovato il suo corpo

di Redazione Web

I sommozzatori del Corpo dei vigili del fuoco di Trento, aiutati dai vigili del fuoco volontari di Dro e dagli operatori del Soccorso alpino di Riva del Garda, hanno trovato il corpo senza vita di Massimo Pizzoli.

Il giovane, nella giornata di Ferragosto, si era tuffato nel fiume Sarca, mentre era in compagnia di alcuni amici, senza più riemergere. E, dopo tre giorni di ricerche, il 25enne è stato ritrovato morto.

Massimo Pizzoli morto a 25 anni

Massimo, di 25 anni originario di Cerea, in provincia di Verona, era scomparso lo scorso 15 agosto nel fiume Sarca, a Dro, in Trentino. Dopo tre giorni di ricerche, il corpo del giovane è stato rinvenuto all'interno di un profondo sifone in un'ansa del fiume, a qualche centinaio di metri dalla centrale di Fies.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 17:56

