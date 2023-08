Non usciva di casa da Ferragosto, i vicini chiamano i soccorsi e scoprono una donna morta

di Redazione web

La solitudine dell'estate, il caldo del mese d'agosto e l'età avanzata. E' morta da sola in casa senza nessuno che se ne accorgesse per quasi due settimane, una donna di 80 anni, a Torino. L'anziana è stata trovata nella sua abitazione, in un palazzo di via Santena, di fronte all'istituto di microbiologia, scrive Today.

Non usciva da giorni

A dare l'allarme sono stati dei vicini di casa, che hanno sentito cattivi odori provenire dalla casa dell'anziana; avvisato il 112, questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ad una squadra di sanitari e gli agenti delle volanti della polizia, che aprendo l'appartamento hanno scoperto il cadavere della donna, priva di vita da giorni.

Decesso a Ferragosto

Secondo la testimonianza dei vicini, nessuno aveva visto l'80enne da diversi giorni, forse proprio da ferragosto, l'ultima passeggiata all'aria aperta. Il corpo della vittima, infatti, era già in avanzato stato di decomposizione, perché per il medico legale, intervenuto sul posto, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima.

