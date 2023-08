Siliana, la lunga lotta contro la leucemia che l'ha uccia a 44 anni: al suo fianco i due figli adolescenti fino all'ultimo giorno

di Redazione web

Sulla foto del profilo Facebook di Siliana, c'è tutto l'amore di una famiglia. La donna al centro, l'abbraccio del marito e tutta la tenerezza dei suoi due figli, Iris e Gabriel. Siliana Paparella, 44 anni, se n'è andata dopo aver lottato a lungo contro una malattia che non l'ha lasciata mai libera, non le ha dato respiro, fino all'ultimo giorno, scrive Il mattino di Padova.

Lunga battaglia

La mamma di Anguillara Veneta, nel padovano, è morta giovedì scorso, all'ospedale civile di Padova, dove era ricoverata da tempo, in seguito ad un aggravamento delle sue condizioni di salute già precarie. Siliana, casalinga, aveva scelto di dedicare la sua vita alla famiglia, mentre suo marito, Marco, lavorava come artigiano, specializzato nella posa del porfido.

La drammatica scoperta

Qualche anno fa, in seguito ad alcuni sintomi fisici, si era sottoposta ad accertamenti diagnostici, che hanno scoperto una forma di leucemia.

Dolore di una comunità

Il sindaco della cittadina veneta, Alessandra Buoso, in un messaggio rivolto alla famiglia ha voluto esprimere tutto il dolore di una comunità: «Conosco bene la famiglia, Siliana ha lottato con tutte le sue forze per sconfiggere il male incurabile che l’ha portata via. Adorava la sua famiglia, per la quale ha sempre fatto di tutto, era il pilastro portante».

