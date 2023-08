Morta dopo il morso del cane, colpita da una rara infezione: i batteri hanno contagiato reni, fegato e sangue

di Redazione web

E' stata morsa da un cane, poi il ricovero in ospedale. E la morte. Tracy Ridout, di Perth, in Australia stava giocando con il pastore tedesco di una sua amcia, quando ha ricevuto un piccolo morso accidentale sul dito di una mano, che il cane ha scambiato per un giocattolo. Sul momento non è stata data troppa importanza all'incidente, ma più passavano i giorni e più aumentava il dolore alla mano di Tracy.

Dolore crescente

La donna di 53 anni, allora è andata in ospedale per capire come poter curare il dolore e l'infezione, ma gli specialisti l'hanno informata di aver contratto una rara infezione batterica, Capnocytophaga canimorsus, che in poco tempo si era diffusa ai reni, al fegato e al sangue.

Condizioni peggiorate

Nel giro di pochi giorni, infatti, le condizioni di Tracy sono peggiorate rapidamente e i sanitari l'hanno indotta in coma, finché non hanno ritenuto che per la 53enne non ci fosse più alcuna speranza di salvezza. "Tutti i suoi organi si sono praticamente spenti", ha detto sua figlia Sophie, poco dopo la morte di sua madre, deceduta a causa della gravità dell'infezione.

Soldi per curarla

Sophie così ha deciso di creare una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per i soldi spesi per le cure e per il funerale, anche nella speranza di far conoscere la drammatica vicenda di sua madre, per evitare che in futuro altre persone possano vivere la stessa tragedia.

Consigli del medico

Michael Page, medico e membro dell’Australian Medical Association, ha dichiarato al canale australiano 9News che “le persone ad alto rischio di subire un morso di animale infetto sono quelle che hanno un sistema immunitario compromesso, e questo include le persone con diabete”.

