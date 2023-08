Ragazzina si sente male alla festa in spiaggia, un coetaneo gira un video delle parti intime e lo posta sui social La minore si è accasciata a terra, forse per aver bevuto troppo alcol, ed un coetaneo ne approfitta per girare un filmato anziché aiutarla







di Redazione web Una serata di festa tra amici, nel giorno clou dell'estate, Ferragosto. Al Lido di Latina, un gruppo di minorenni, ragazzi e ragazze, beve alcol, troppo, e una di loro inizia a sentirsi male. Barcolla, è stordita, per non cadere a terra, ha la forza di mettersi in ginocchio, prima di accasciarsi sulla spiaggia. In una situazione simile ci si aspetterebbe che chi è lucido, aiuti chi non lo è, ma nell'epoca dei social, sembra che ogni situazione debba essere condivisa. Anita, gita in barca vietata dal capitano perché sulla carrozzina: «Disabili sì, ma non quelli così»​ Filmata da un coetaneo Il vestito della giovane forse era corto e sdraiata a terra, si intravedono le parti intime, così uno dei ragazzi del gruppo anziché aiutare la coetanea, prende il cellulare ed inizia a filmare, riprendendo proprio le parti intime, gli slip della giovane, racconta Latina Oggi. La denuncia Poco dopo, quella scena era già sui social, su Instagram e per la ragazzina di Latina è iniziata la vergogna. I tag hanno reso quel video molto popolare, finché non è stato rimosso. Il giornale pontino scrive che è stata presentata denuncia per consentire agli inquirenti di risalire a chi ha girato quel filmato e che senza alcuno scrupolo ha deciso di postarlo. Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA