Fenicottero rosa blocca il traffico a Cagliari: il "pedone" attraversa la strada e la foto diventa virale

Traffico in tilt a Cagliari. Colpa di un incidente? No. A bloccare gli automobilisti ci ha pensato un fenicottero rosa che ha attraversato la strada bloccando per qualche minuto il traffico delle auto, compreso il bus di linea, dal quale proviene la foto diventata subito virale sui social.

È successo questa mattina davanti alla spiaggia del Poetto, a Cagliari, all'altezza dell'ospedale marino. La scena è stata immortalata da qualcuno all'interno del bus che ha subito deciso di cndividerla su Facebook.

Fenicottero Rosa ferma il traffico

«Fermi tutti passa sua maestà il fenicottero - scrive nel post l'autore dello scatto -. La cosa bella è stata che il bus Ctm con le altre macchine si sono fermate, lui si è fatto fare qualche scatto, fino a che sua maestà non ha ripreso la sua passeggiata nella spiaggia dei centomila, li si è concesso anche il bagno. Succede al Poetto di Cagliari...».

La strada del lungomare si trova esattamente in mezzo tra l'area umida del parco di Molentargius, dove ormai i fenicotteri rosa sono di casa e nidificano da decenni, e la spiaggia del Poetto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 20:48

