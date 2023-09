Il cane non può salire sull'aereo, la padrona per non perdere il volo lo abbandona in un passeggino nel parcheggio: arrestata

Una donna abbandona un cane in aeroporto e viene arrestata. Ѐ la storia Allison Gaiser, una 44enne di Kittanning, in Pennsylvania, che è stata arrestata dopo aver abbandonato il suo cane, un French Bulldog di sette anni, nel parcheggio dell’aeroporto di Pittsburg.

Allison ha abbandonato il cucciolo perché doveva partire per trascorrere le ferie in un resort di lusso in Messico. Ai controlli, gli agenti le avevano fatto notare che non poteva portare il cane a bordo senza una gabbia. La donna, quindi, ha pensato di lasciarlo da solo, in un passeggino incustodito.

Allison deve rispondere di "crudeltà verso gli animali, negligenza e abbandono". Il Dipartimento di Polizia della Contea di Allegheny, con un post sui social, ha fatto sapere: «Il cane sta bene e attualmente è in affidamento. Per quanto riguarda le indagini, possiamo condividere ora le accuse contro la proprietaria del cane, Allison Gaiser, 44 anni, di Kittanning".

#Update on Abandoned Dog:



ACPD filed charges against Allison Gaiser, 44, of Kittanning for abandoning her dog at Pittsburgh International Airport on August 4. The dog is doing great and is currently being fostered.



Full release can be found here: https://t.co/XzvDKsq8qw pic.twitter.com/wfK1B2SYCz