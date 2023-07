Il parcheggio "impossibile", all'automobilista non bastano 20 manovre: «Siamo state dieci minuti a guardare»

di Redazione web

Parcheggiare l'auto, un'abilità di cui molti si vantano e nella quale altri scarseggiano. Appartiene alla seconda categoria l'automobilista immortalato in un video diventato virale sui social, che alla guida della sua Fiat Panda sembra essere alle prese con un parcheggio impossibile: non gli bastano 20 manovre.

Il parcheggio impossibile

Il video, pubblicato su TikTok da una ragazza che ha assistito alla scena, ha raggiunto più di un milione e mezzo di visualizzazioni e mostra il "parcheggio impossibile": «Abbiamo passato 10 minuti a guardare questi ragazzi non parcheggiare». L'automobilista prova a sostare tra due auto già parcheggiate, in uno spazio che a occhio sembra essere sufficientemente ampio. Ad assisterlo, la passeggera che, forse per aiutarlo, è uscita sul marciapiede a controllare le operazioni. Manovra dopo manovra, l'impresa si fa sempre più ardua, fino a quando, dopo circa una ventina di tentativi, il guidatore se ne va, sconfitto.

E non è finita qui.

I commenti

Il video ha collezionato migliaia di commenti divertiti, ma anche qualche ammissione di colpa: «è questo quello che vedono le persone quando parcheggio?».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 12:42

