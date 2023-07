Mamma non ha soldi per il compleanno della figlia, la festa dei 15 anni nella piazza del paese: «Perdonami se ti offro così poco»

di Redazione web

«Perdonami se non posso offrirti di più»: si è giustificata così la mamma di una ragazza che, per la festa dei suoi 15 anni, non ha potuto permettersi di affittare un locale o organizzare un party sfarzoso. Come se tutto l'amore della donna, che ha comunque fatto del suo meglio per rendere la giornata memorabile, non fosse più che sufficiente.

Ci sono compleanni che - per cultura e tradizione - sono più importanti di altri nell'immaginario collettivo. Nella cultura latina, quello dei 15 anni segna l'età di passaggio tra l'infanzia e l'età adulta, soprattutto per le ragazze. Così come succede in Italia per i 18 anni, si è soliti celebrare l'evento con una festa. Ma a causa delle ristrettezze economiche in cui versa la sua famiglia, María Victoria, una giovane colombiana, pensava che anche quello del compleanno sarebbe stato un giorno come gli altri. Non aveva fatto i conti con sua mamma.

La festa di compleanno in piazza

La famiglia, che non poteva permettersi di affittare una sala per ricevimenti, ha deciso di festeggiare il quindicesimo compleanno della figlia nella piazza principale di Ciénaga, il paese in cui vive. Sebbene non ci fossero lussi o decorazioni, l'eccesso di gioia, semplicità e umiltà ha abbondato nella celebrazione dell'arrivo del 15° compleanno di María Victoria de Los Ángeles Serrano, che ha festeggiato con i suoi cari e le sue amiche più care.

Le parole della mamma

Grande commozione anche per le parole della mamma, che ha detto alla festeggiata: «Perdonami, ma questa è la madre che ti è toccata. Sai che tua madre ti adora con tutta l’anima». La donna è riuscita comunque a organizzare per la figlia la festa che le aveva promesso, prendendo in prestito l'abito che Marìa Victoria ha indossato e la decorazione con il numero 15 e i palloncini.

I commenti

Il video delle celebrazioni è stato condiviso su Facebook dalla pagina Ciénaga a un click, e ha raccolto centinaia di commenti. «Dio riempia la tua vita e quella di tutta la tua famiglia di grande prosperità», «auguri per il tuo quindicesimo compleanno regina, il compleanno più bello del nostro comune», «che eleganza e maestosità, un evento da incorniciare e ricordare, rimarrà nel memoria collettiva della nostra società».

