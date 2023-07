Anziana di 83 anni lascia il toyboy egiziano 37enne e lo sostituisce con un gatto: «Lui almeno non si lamenta»

di Redazione web

Pensava fosse amore e, invece, Iris Jones ha dovuto ricredersi. La donna, 83 anni e il suo sposo Mohammed Ibriham, 37 anni, si sono lasciati. La loro relazione aveva fatto scalpore in Inghilterra dividendo i commenti tra favorevoli e contrari della loro relazione. La pensionata aveva ufficializzato la storia d'amore spiegando anche alcuni dettagli scabrosi sulla loro vita sessuale, ospite al programma televisivo inglese "The Morning". Oggi, però, qualcosa è andato storto e la loro relazione pare sia finita.

Iris Jones e Mohamed Ibriham: era amore?

Iris Jones e Mohamed Ahmed Ibriham si erano conosciuti su Facebook nel 2019. La donna, dopo alcuni mesi di conversazioni quotidiane, aveva deciso di volare in Egitto per incontrarlo. L'uomo ha 46 anni in meno di lei, ma pare che ciò, per lui, non sia mai stato un problema. Nonostante sia stato accusato di approfittare della situazione, il 37enne ha sempre insistito col dire che per la energica Iris provava sentimenti sinceri.

La coppia, dopo qualche primo problema con i documenti, è convolata a nozze nel 2021: «Se mi sta sposando per la mia fortuna, rimarrà tristemente deluso perché vivo con una pensione.

«Non mi interessa dove viviamo o quanto sia ricca o povera, voglio solo stare con Iris. La gente pensa che io stia con lei per tutte le ragioni sbagliate. Sono pronto a vivere con lei in qualsiasi parte del mondo», aggiunse lui oggi.

«Sostituito con un gatto»

«Non mi sarei mai aspettata di innamorarmi di qualcuno di 46 anni più giovane di me, ma l'ho fatto - ha raccontato la donna ai tabloid britannici -. Adoravo tutto di Mohamed. Ma è diventato un duro lavoro. Avevamo una vita sessuale fantastica ma poi, invece di fare l'amore, finivamo per litigare tutto il tempo su qualsiasi cosa. Non posso farcela. Non sono un'adolescente malata d'amore. Ho 83 anni», ha concluso Iris Jones.

Il "signor Tibbs", il suo nuovo gatto, ha preso il posto del 37enne: «Non si lamenta mai, è molto tranquillo e bello, lo adoro. Non mi manca Mohamed, Tibbs, a differenza sua, è molto felice qui e non crea confusione», ha concluso l'83enne.

