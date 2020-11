La pensionata 80enne sposa un egiziano di 35 anni e scandalizza il pubblico in tv parlando di sesso: «Non sta con me per i soldi»

La storia d'amore tra Iris Jones, 80 anni, e Mohamed Ahmed Irbriham, egiziano di soli 35, procede a gonfie vele. Dopo aver scandalizzato i britannici con dettagli della sua vita sessuale in televisione, la pensionata ha ufficializzato il matrimonio e continua a dire che l'uomo che ha sposato non è un toyboy e soprattutto che non è interessato ai suoi soldi. Il Daily Mail rispolvera la storia che qualche mese fa ha fatto il giro del web per la differenza d'età dei suoi protagonisti.

Lei ha 80 anni e lui meno della metà della sua età. Si sono sposati dopo essersi conosciuti sui social e Iris non ha aspettato tanto prima di volare in Egitto per incontrarlo di persona. Mohamed, disoccupato, è stato accusato di approfittare della situazione, ma insiste col dire che per la energica Iris prova sentimenti sinceri. Ritrovata la giovinezza e 40 anni dopo il divorzio dal primo marito, la pensionata ha accettato di sposarlo.

La coppia aveva cercato di convolare a nozze a Il Cairo, ma i documenti sbagliati avevano ritardato la data. Ora possono essere considerati marito e moglie a tutti gli effetti, mentre in tv è rimasto memorabile il racconto di Iris, che ha scioccato i telespettatori di 'This Morning' con i dettagli sulla loro vita sessuale. Intanto, la famiglia continua a ostacolare questa unione.

«Se mi sta sposando per la mia fortuna, rimarrà tristemente deluso perché vivo con una pensione. Non sopporto volentieri gli sciocchi. Sono onesta e sincera e gli ho chiarito subito che non doveva essere un approfittatore», aveva dichiarato Iris. «Non mi interessa dove viviamo o quanto sia ricca o povera, voglio solo stare con Iris. La gente pensa che io sia con lei per tutte le ragioni sbagliate. Sono pronto a vivere con lei in qualsiasi parte del mondo», aggiunge lui oggi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 15:58

