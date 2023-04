Iris e Mohamed: amore vero nato sui social

L'amore non ha età. E l'esempio perfetto di uno dei detti più famosi sono sicuramente Iris e il suo Mohamed. Lei una nonnina 83 anni, lui il toyboy 37. Una differeza di età davvero importante, ma loro non sembrano proprio farci caso. E con un tenero video su YouTube celebrano il loro anniversario di matrimonio, facendo breccia nel cuore di tanti utenti.

L'amore vero tra nonnina e toyboy

Iris Jones e il suo partner molto più giovane, Mohamed Ahmed Ibriham, si sono conosciuti su Facebook in un gruppo per atei e tra loro è subito scattata la scintilla. ll loro è stato un colpo di fulmine che li ha portati a parlare per intere notti sui social e, poi, hanno deciso di incontrarsi. La loro storia è filata liscia e senza intoppi e, dopo poco, è arrivato il matrimonio. I due hanno deciso di sposarsi in Egitto e la loro relazione è più forte che mai.

Inseparabili

Sono già passati due anni dal fatidico sì, ma tra i due l'amore non sembra essersi assopito per nulla. Mohamed ha condiviso un video su YotuTube dove si nota la dolcezza e l'intesa tra i due.Iris è a bordo di un autobus, mentre suo marito è fuori che la tempesta di attenzioni. Prima disegna un cuore al finestrino del bus, poi dopo qualche battuta romantica si scambiano un bacio dal vetro: proprio come in un film.

La loro storia d'amore hot

Come racconta il The Mirror, la nonnina pimpante è volata al Cairo dopo un scambio di messaggi su Facebook, lungo cinque mesi. La loro connessione spirituale era troppo forte e lei aveva bisogno di conoscerlo dal vivo. Così da Bristol ha preso l'aereo in direzione Cairo e da quel momento non si sono più lasciati. Già in passato i due erano diventati noti per le dichiarazioni piutosto hot dell'anziana. Nonostante l'età, infatti, Iris è ancora molto attiva sessualmente e ha dichiarato che la loro storia è rovente sotto le coperte. «La mia posizione preferita? La pec***na», ha svelato in televisione. E da quel momento la loro relazione è sotto la lente di ingrandimento dei tabloid inglesi e degli appassionati di gossip. «Mohamed deve stare attento quando mi afferra - ha anche rivelato -. Mi strappa la pelle, la pelle delle mie gambe è molto, molto sottile. Quando si tratta di fare l'amore può essere doloroso. Potrei finire al pronto soccorso con strappi sulla pelle, ma abbiamo risolto. In quella posizione il rischio è ridotto».