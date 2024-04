Inter, oggi la festa scudetto a Milano: orario di partenza e il percorso dei bus scoperti, da San Siro fino al Duomo

di Redazione Web

È il giorno della festa scudetto per l'Inter. Con la vittoria nel derby col Milan, i nerazzurri hanno portato a casa il ventesimo tricolore della loro storia. Un traguardo che verrà festeggiato oggi, domenica 28 aprile, dopo la sfida di San Siro con il Torino, in programma alle 12.30. Nel maggio 2021 il Covid non aveva permesso all'Inter di abbracciare i propri tifosi dopo la vittoria dello scudetto. La festa non era mancata, sia a San Siro che per le vie della città, ma senza la classica sfilata con l'autobus scoperto.

Inter, il percorso della festa scudetto

Conclusa la sfida contro i granata e completato il post partita tra docce e interviste, l'Inter salirà così su due autobus scoperti con partenza fissata intorno alle 16 dal Meazza. Da lì, comincerà un percorso di circa otto km che passerà dalla zona di San Siro fino a Corso Sempione, con una puntata davanti alla sede di viale della Liberazione prima di passare sotto la Scala e arrivare finalmente in Piazza Duomo intorno alle 20.

Corposo anche il dispiegamento di forze dell'ordine, mentre ieri il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto nelle zone della festa della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza vietarne l'ordinario consumo con servizio al tavolo. Ma non si tratterà dell'ultima festa nerazzurra.

Il 19 maggio infatti, dopo la gara contro la Lazio, ci sarà la consegna della coppa alla squadra in campo, seguita da un concerto in cui potrebbero essere protagonisti tra gli altri Ligabue, Bocelli e Max Pezzali.

