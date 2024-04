Tornado impressionante colpisce Nebraska e Iowa. Allerta maltempo, la polizia: «Rimanete in casa»

Alcuni tornado si sono abbattuti sul Nebraska e l'Iowa causando almeno cinque feriti. E il maltempo è destinato a continuare nelle prossime ore, con piogge intense e grandinate. In Nebraska un tornado ha provocato il crollo di una struttura industriale.

In queste immagini pubblicate sul social network "X" il momento in cui il tornado ha colpito la zona di Lincoln, capitale dello Stato del Nebraska. La polizia ha lanciato una allerta invitando la popolazione a rimanere chiusa in casa nel momento del passaggio del tornado.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA