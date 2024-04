Si tuffa nel torrente per salvare il cane finito nell'acqua gelida, i vigili del fuoco lo ritrovano in profondità nel lago di Lugano: il 34enne è in fin di vita

di Redazione web

Il tuffo disperato nel torrente Cuccio per salvare il suo cane caduto in acqua e la forte corrente che trascina via entrambi. Solo il pronto intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco ha scongiurato la tragedia, riportando a galla l'uomo che era finito dal torrente nel lago di Lugano.

L'acqua gelida e la corrente del torrente

Il turista francese di 34 anni è ora ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato risucchiato dal torrente, nel tentativo di salvare il suo cane finito in acqua. Il dramma questa mattina alle 9 nei pressi di un campeggio di Porlezza (Como), sul lago di Lugano.

Il cane del turista è finito nelle acque gelide del torrente Cuccio, e l'uomo si è buttato. Entrambi sono stati risucchiati dalla corrente e non sono più riemersi. Un testimone, che ha cercato a sua volta di intervenire, ha lanciato l'allarme: i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il turista ancora vivo, ad alcuni metri di profondità, nel vicino lago di Lugano, dove il torrente sfocia: l'uomo era in arresto cardiaco e in grave stato di ipotermia.

I soccorritori lo hanno trasportato in elicottero in gravissime condizioni all'ospedale di Lecco.

