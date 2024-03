Gratta e Vinci milionario, vince 2 milioni con un biglietto da 20 euro. «Non lascerò il mio lavoro»

di Redazione web

Con 20 euro vince due milioni di euro con un Gratta e Vinci, comprato in un bar che si trova lungo la tangenziale est di Pavia. L'identità del fortunato vincitore resta sconosciuta. Il biglietto è stato venduto sabato scorso, mentre della vincita si è saputo oggi. Le poche informazioni raccolte dicono che i due milioni sono finiti nelle tasche di un uomo, un lavoratore di mezza età residente in provincia di Pavia, che si era fermato per bere un caffè e mangiare una brioche. L'uomo ha vinto al primo colpo 250 euro, poi 40 e al terzo - sempre con il "maxi miliardario - due milioni.

Il fortunato vincitore mentre grattava faceva delle facce strane, hanno riferito i titolari della stazione di servizio. Poi è andato da loro confessando di aver vinto due milioni. Ai titolare del bar il fortunato ha detto solo che nei prossimi giorni contatterà la propria banca per attivare le procedure per l’incasso e che andrà a riscuotere la vincita appena sarà libero da lavoro, perché non ha alcuna intenzione di lasciare la sua occupazione. Il bar dove è stato venduto il tagliando ogni giorno è frequentato da automobilisti e camionisti di passaggio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA