Gratta e vince 500mila euro con un biglietto da 5 euro: gioia a Sanremo, mistero sull'identità. «È una donna»

di Redazione web

Fortuna a Sanremo, dove con un “Gratta e Vinci” dal valore di 5 euro, acquistato nella tabaccheria di via Palazzo, una donna questa mattina (15 marzo) ha vinto 500 mila euro. Massimo riserbo sull'identità della vincitrice da parte del titolare della ricevitoria, che però ha voluto subito appendere un cartello fuori dal negozio per informare la clientela del ricco colpo.

Secondo quando riportato da Prima La Riviera, non appena saputo della vincita, la donna avrebbe reagito esultando e gridando di gioia, malgrado la presenza di altri clienti. Il titolare della tabaccheria ha detto di conoscere la vincitrice, ma solo di vista: «Viene ogni tanto, ma non so chi sia». In questi giorni c'è stata un'altra importante vincita al gioco, decisamente più consistente: a San Teodoro è stato puntato 1 euro al Lotto e sono stati vinti 1 milione di euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 16:11

