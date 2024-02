«Abbiamo vinto 1 milione al Gratta e Vinci ma la mia fidanzata mi ha lasciato e vuole tenersi i soldi. È moralmente ingiusto, le ho fatto causa»

Comprare un Gratta e Vinci e scoprire di aver vinto un milione di euro è una di quelle gioie che capitano di rado nella vita. Ma venire a conoscenza che la tua ragazza, con la quale hai comprato il biglietto vincente, ha deciso di lasciarti e riscuotere da sola i soldi, è un duro colpo che porta inevitabilmente a dei risvolti legali.

Due fidanzati del Lincolnshire, in Inghilterra, sono finiti in tribunale dopo aver vinto un milione di euro comprando un gratta e vinci: lei ha lasciato il fidanzato un paio di settimane dopo la vincita, tenendo stretto nelle sue mani il tagliando fortunato. Non ha alcuna intenzione di dividere i soldi con nessuno, men che meno con il suo ex. E lui le ha fatto causa per ottenere metà dell'importo.