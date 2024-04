Gratta e Vinci, comprano i biglietti insieme e vincono 5 milioni: ma uno dei due si tiene tutti i soldi

Comprano un Gratta e Vinci, vincono 5 milioni di euro e litigano qualche minuto dopo. Accade a Roma dove due camionisti, amici, sono finiti in tribunale dopo che uno dei due si è intascato il biglietto vincente senza alcuna intenzione di dividere la vincita con l'altro. Lo racconta il quotidiano Il Messaggero: Pierluigi, abruzzese, e Massimo, della Romanina, si erano conosciuti nel 2020 e per tanto tempo si sono visti il sabato pomeriggio in un bar, finiti i loro viaggi di lavoro. Investivano 50 euro a testa in Gratta e Vinci, per tentare la fortuna e svoltare.