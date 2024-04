Emily in Paris, il set arriva a Roma: Lily Collins posa sorridente davanti al Colosseo

di Serena De Santis

Anche Lily Collins pensa all'Impero romano. I fan della serie Netflix Emily in Paris hanno potuto asseggiare qualche piccolo "spoiler" della quarta stagione, visto che l'attrice britannica ha pubblicato sui social alcuni scatti del nuovo set. Il cast, infatti, si trova a Roma per continuare a girare le riprese e gli attori, nei momenti liberi, si improvvisano turisti girando tra le vie storiche della città, ammirando i monumenti e gustando la cucina italiana.

In giro per Roma

Davanti al Colosseo, con il capello di paglia e gli occhiali da sole.

Ma l'attrice non è a Roma per una "vacanza romana", anche se così possono suggerire le foto della cartoline postate sui social. Lei, insieme al cast di Emily in Paris, si trova nella Capitale per girare alcune scene della quarta stagione. Ancora non è stata comunicata la data di uscita delle nuove puntate, ma dopo le ultime foto pubblicate dagli attori, i fan non vedono l'ora di vedere in che avventura si cacceranno i loro personaggio preferiti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 12:17

