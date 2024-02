Emily In Paris, scritte choc a Parigi contro la serie tv: «Non sei la benvenuta»

di Alessia Di Fiore

Emily In Paris, le riprese dei nuovi episodi nella capitale francese sono iniziate, ma non tutto sembra filare liscio come si sperava.

L'enorme successo della serie tv di Netflix ha incitato numerosi turisti, fan della serie, a esplorare la città in cerca delle location dove è stata girata la serie. E cosa ci sarebbe di male? Qualcuno potrebbe vedere il lato positivo riflettendo sull'incremento del turismo, ma qualcun'altro non la pensa affatto così: in numerosi spazi dove hanno avuto luogo le riprese, sono comparse delle scritte volte a criticare duramente la serie che vede come protagonista Lily Collins.

Sulle serrande di alcuni negozi, come riporta il Daily Mail,che si trovano nella piazza dov'è collocata la "casa" di Emily nella serie tv, le scritte recitano: «Parigi Sud non è vostra», o addirittura «Emily Vaffancul*» o «Emily non è la benvenuta».

Emily è ritenuta da molti come una sorte di vicina invadente di cui vorresti liberarti ma non puoi.

Il fenomeno dei fan che vanno in visita delle location di Emily In Paris è stato denominato l'invasion des Imbecilès: numerosi turisti irrispettori che pensano di poter posare per i selfie ovunque vogliano.

Inoltre le aspettative, che sono motlo distanti da quella che è la realtà che offre Parigi, potrebbero causare il famoso fenomeno della Sindrome di Parigi, che si andrebbe a riflettere rovinosamente sulla capitale ffrancese che potrebbe essere sottoposta alle critiche.

