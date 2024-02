Mare Fuori 4, il popolo dei social stronca la nuova stagione: «Momenti imbarazzanti, gli attori non sanno recitare»

di Redazione web

«Scene imbarazzanti» e «recitazione discutibile» il pubblico dei social si divide su Mare Fuori 4 non risparmiando le proprie critiche. La nuova stagione dell'amatissima serie tv ambientata in un carcere minorile di Napoli è uscita lo scorso 1 febbraio su Rai Play. Al momento sono disponibili solamente le prime sei puntate, per attendere le altre 6 bisognerà attendere il 14 febbraio, giorno della messa in onda su Rai2.

Mare Fuori 4, fan scatenati

Tra spoiler e stroncature sono iniziate a circolare le prime scene della serie. Su TikTok in molti si sono affrettati a esprimere pareri sui nuovi episodi. La rincorsa alla recensione è partita già alle prime ore dall'uscita. Tra i ciak più virali c'è quella in cui Carmine manda un "bacio" a Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, grande protagonista femminile. Oppure quella in cui lo stesso Massimiliano Caiazzo, divenuto ormai un sex symbol, passando da una stanza all'altra sfiora con la mano una porta "come fosse un gatto".

I meme si sprecano, così come i commenti ironici e severi. «Mare Fuori non è più Mare Fuori», scrive un utente.

Tra i personaggi più discussi c'è quello di Clara, interprete del successo musicale "Origami all'alba".

Ma aldilà delle stroncature non mancano gli apprezzamenti: «L'ho visto tutto in una notte», scrive un fan.

Quello che è certo è che tra promozioni e bocciature in tantissimi attendono ora con impazienza l'uscita delle nuove puntate. Che sia all'altezza delle stagioni precedenti o meno la nuova stagione di Mare Fuori è riuscita ancora una volta a monopolizzare l'algoritmo dei canali social, diventando uno dei temi più cliccati in rete. L'importante è che se parli? Saranno i numeri streaming a determinarlo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 20:32

