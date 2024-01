Mare Fuori, lo spoiler di Maria Esposito: «Una scena della terza puntata mi ha fatto male, presto capirete perché»

di Nikita Moro

Ormai è tutto pronto e il conto alla rovescia è già partito. Tra pochi giorni Maria Esposito tornerà a vestire i panni di Rosa Ricci nell'istituto penitenziario minorile, insieme al suo amore tormentato Carmine di Salvo, alias Massimiliano Caiazzo, 27 anni. Ieri la giovane attrice napoletana ha confessato che durante le riprese della quarta stagione di Mare Fuori ha vissuto un periodo difficile che l'ha portata a immedesimarsi nel dolore del suo personaggio, tanto da versare «lacrime vere» e sincere. Sofferenza che i telespettatori riusciranno a percepire in particolar modo nella terza puntata della stagione, così come ha svelato l'attrice.

Lo spoiler

In un video pubblicato su Instagram, Maria Esposito, classe 2003, ha raccontato a cuore aperto quello che ha vissuto dietro la macchina da presa e sul set, mentre vestiva i panni di Rosa Ricci e viveva il suo dolore. «La quarta stagione è stata tutta un po' complicata per me perché Rosa soffre molto e mentre giravo mi trovavo in un periodo in cui anch'io stavo soffrendo. E c'è una scena che mi è rimasta molto impressa, la terza...

Poi ha aggiunto: «Capirete subito a quale scena mi riferisco perché si vede che ero davvero distrutta. Quelle erano lacrime vere, come tutte quelle versate in questa stagione.. perché tutto il dolore che avevo dentro l'ho messo in quello di Rosa Ricci».

Mare Fuori 4

L'attesissima quarta stagione di Mare Fuori porterà i fan della serie tv partonopea a scoprire, finalmente, se Ciro - interpretato da Giacomo Giorgio - è ancora vivo e se l'amore tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo durerà nonostante gli ostacoli imposti dai genitori di entrambi. Tutti gli enigmi verranno sciolti a partire da domani primo febbraio: tutti gli episodi saranno disponibili su RaiPlay e andranno in onda su Rai2 a partire da San Valentino.

