Mare Fuori 4, anticipazioni: quale sarà il destino di Sofia

Finalmente l’attesa è terminata e stanotte su Raiplay usciranno i primi sei episodi della nuova stagione di Mare Fuori, la quarta, mentre gli altri sei saranno disponibili dal 14. Lucrezia Guidone alias Sofia Durante ha preso il posto di Paola Vinci, ma qualcosa nella sua storia narrativa sta per cambiare. Per Lucrezia Guidone l’educazione è fondamentale sia in famiglia che a scuola, ma imparerà pian piano ad “ammorbidirsi”.





Le anticipazioni

In alcune delle più recenti dichiarazioni fatte, l’attrice ha ammesso che si è trovata di fronte a un’esperienza pazzesca. Tutto questo se consideriamo che è entrata a far parte di Mare Fuori solo durante la terza stagione. Un clamoroso spoiler riguarda invece la storia d’amore tra Beppe e Sofia! L’appuntamento con Mare Fuori vi aspetta stanotte.

