Kubra, la serie turca su Netflix diventa virale su TikTok: il motivo è incredibile. «Quel nome sembra una bestemmia»

La nuova serie tv turca di Netflix, "Kubra", è diventata virale su TikTok per un motivo insolito: il nome del protagonista, Gökhan, quando viene pronunciato, sembra una bestemmia. Il nome del protagonista, scritto Gökhan, viene pronunciato "Djocan", e gli utenti di TikTok non gliel'hanno fatta passare liscia. I video mostrano persone che riprendono dalla loro TV i momenti in cui viene citato il nome del protagonista durante la serie, suscitando l'ilarità degli spettatori. La coincidenza ironica è che uno dei temi principali della serie è la religione.