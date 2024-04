«Hanno ucciso Slim Shady, era solo una questione di tempo». Arriva una serie tv sull'omicidio di Eminem. Ma non è come sembra

di Morgana Sgariglia

Eminem è stato ammazzato. O almeno così vuole far credere il rapper nel trailer di una presunta serie tv che ha pubblicato sui suoi social per annunciare l'uscita del nuovo album. In "Detroit Murder Files", questo il nome del telefilm true crime inventato, l'alter ego del rapper, Slim Shady, viene ammazzato e il giornalista che racconta il fatto azzarda il movente dell'omicidio: i testi maleducati. Nella clip si vede anche il rapper amico e collaboratore di Eminem, 50 Cent, che dà la sua testimonianza: «Non era un amico, - riferisce - era uno psicopatico». Anche lo stesso cantante appare in un'intervista del trailer prima col volto oscurato e poi uscendo allo scoperto per essersi steso a prendere una bottiglietta d'acqua: «Sapevo che era solo una questione di tempo per Slim», commenta.

Album ancora top secret

Il titolo del dodicesimo disco del rapper è mostrato alla fine del trailer, "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", e la sua data di uscita è prevista per l'estate.

Dr. Dre aveva già anticipato a marzo, durante lo show di Jimmy Kimmel, la presenza nel disco del suo pupillo. «Eminem sta lavorando a un nuovo album che uscirà quest’anno - aveva detto - Andrò a sentire l’album domani. Eminem è uno che non spoilera molto, quindi domani è la prima volta che sentirò tutto il disco. Ci saranno anche dei miei brani».

L'alter ego Slim Shady

Slim Shady è stato protagonista delle rime di Eminem dal lontano 1997 con i due omonimi dischi "Slim Shady EP” e “The Slim Shady LP”, pubblicato due anni dopo. I suoi testi fecero subito scalpore per violenza e spregiudicatezza, tanto che il rapper diventò subito una sorta di anti-eroe, pari al controverso Marilyn Manson dell'epoca. Le canzoni più significative con Slim sono "Guilty Conscience", "97 Bonnie and Clyde" e "Kill You".

