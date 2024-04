Capo Plaza canta su Fortnite: è primo artista italiano a tenere un concerto nel metaverso

di Morgana Sgariglia

Capo Plaza è il primo artista italiano a debuttare su Fortnite: farà un concerto su un'isola personalizzata nel metaverso. Quest'ultima sarà interamente dedicata al suo nuovo album “Ferite”, in uscita il 3 maggio e sarà come un vero viaggio interattivo in cui i giocatori potranno esplorare le tracce in anteprima. Per l'ingresso nel metaverso si è affidato a Mkers, società di esports e gaming.

Il corner dedicato al Romics

Il rapper di Salerno si unisce ad una serie di artisti internazionali che fanno live sulla famosa piattaforma di gioco online: sul palco virtuale si sono susseguiti The Weeknd, Travis Scott, Ariana Grande, Eminem

Saranno lanciate diverse iniziative per festeggiare il lancio dell’isola creativa, a partire dal corner esclusivo come anteprima presso lo stand Mkers al Romics dal 4 al 7 Aprile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA