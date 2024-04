Kim Kardashian, su Netflix la serie Calabasas insieme a Emma Roberts

di Serena De Santis

L'impero Kardashian continua a espandersi e, questa volta, conquista il regno di Netflix. È in produzione la serie televisiva Calabasas, che è stata prodotta da Kim Kardashian insieme al celebre volto di American Horror Story Emma Roberts. Come riporta Deadline, l'impeditrice americana è molto legata a questo progetto, visto che sarà ambientato nel quartiere in cui ha vissuto la sua famiglia.

La trama

Ancora non è stata pubblicata la data di uscita, ma la serie si baserà sul romanzo If You Lived Here You'd Be Famous By Now di Via Bleidner. Le puntate racconteranno la vita di Via, una studentessa di 16 anni del Midwest la cui esistenza viene sconvolta quando, insieme alla sua famiglia, si trasferisce in California.

Netflix è riuscita a strappare la serie a due potenziali acquirenti e ha avviato lo sviluppo con la creatrice di Pretty Little Liars Marlene King, che sarà coinvolta come autrice e showrunner.

