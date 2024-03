Sandokan rivive sulla Rai: lo interpreterà Can Yaman

Dopo Kabir Bedi, sarà l’attore turco Can Yaman a interpretare un personaggio iconico della letteratura, Sandokan, nato dalla penna di Emilio Salgari e divenuto popolare negli anni Settanta grazie agli sceneggiati Rai. A fine aprile si batterà il primo ciak della serie dal respiro internazionale, prodotta da Lux Vide per Rai Fiction, e la location sarà l’area industriale di Lamezia Terme, in Calabria, che grazie alla magia del cinema e ai maestri della scenografia diventerà la colonia inglese di Labuan, il luogo dove lo scrittore italiano ambientò i romanzi del ciclo malese. La tigre della Malesia, questo il soprannome del personaggio di finzione che Salgari creò agli inizi del Novecento, in una serie di romanzi di avventura, che divennero molto popolari come forma di letteratura per ragazzi, e che lo scrittore veronese ambientò in quella parte del mondo, il sud-est asiatico, all’epoca sconosciuto ed esotico in Italia.

Sandokan incarna l’archetipo dell’eroe selvaggio, un pirata che combatte le iniquità imposte alla popolazione dominata dall’Impero Britannico, e negli anni Settanta l’attore indiano Kabir Bedi incarnò alla perfezione quel personaggio, rimasto nell’immaginario collettivo, specialmente nel nostro paese. Merito di uno sceneggiato che, oltre alla regia d’autore di Sergio Sollima (padre di Stefano), vantava un cast super, con Philippe Leroy nei panni dell’amico Yanez, Carole André in quelli dell’amata Marianna, Adolfo Celi a dar vita al perfido governatore Brooke e Andrea Giordana nel ruolo del giovane colonnello Fitzgerald.

Ora il testimone passa al 34enne attore turco, da quasi 11 milioni di follower su Instagram, che dopo esperienze televisive nel suo paese, ha attirato l’attenzione del pubblico italiano (specialmente femminile) con la serie Mediaset “Viola come il mare”, al fianco di Francesca Chillemi. In Calabria si girerà la prima parte delle riprese, nei teatri di posa appena costruiti, ma poi le riprese si sposteranno anche in altre località della regione, sia lungo le coste che nelle aree interne. «Sandokan è un progetto di grande intrattenimento che farà sognare gli spettatori conducendoli in mondi lontani e incontaminati, raccogliendo tutta la famiglia davanti alla tv - ha dichiarato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide - la serie ha attraversato un lungo processo di sviluppo che ci ha permesso di adattare l'iconica saga in una serie tv internazionale con un approccio fortemente contemporaneo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 06:45